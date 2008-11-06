Нацбанк сделал исключение из своего запрета досрочно снимать депозиты

Национальный банк Украины утвердил разъяснение относительно права институтов совместного инвестирования (ИСИ) досрочно изымать депозиты.

Как сообщает сайт Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, данное разъяснение было дано в ответ на соответствующее обращение Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ).

Согласно полученной информации, запрет Нацбанка на досрочное снятие средств с банковских счетов не распространяется на ИСИ.

Так, в тексте разъяснения отмечается, что запрет НБУ «не распространяется на операции институтов совместного инвестирования открытого типа, институтов совместного инвестирования интервального типа, связанные с выполнением обязательств соответствующего ИСИ относительно обязательного выкупа собственных ценных бумаг по требованию инвестора, и на операции негосударственных пенсионных фондов, связанные с выполнением обязательств соответствующего негосударственного пенсионного фонда относительно осуществления выплат своему участнику».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №319 от 11 октября 2008 года запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.