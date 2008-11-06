«Мой сын будет президентом Украины» - темнокожих вдохновила Америка

Темнокожие жители Украины в среду целый день праздновали победу своего "брата" Обамы. "Утром прихожу на работу, открываю лавку, как обычно — звонит наш поставщик и орет — Обама президент! Мы все начали обниматься, танцевать!", — рассказала «Сегодня» Алина Окафор — продавщица одежды на столичном Шулявском рынке, украинка, которая замужем за африканцем. Многие ее коллеги до конца не верили, что темнокожий таки стал президентом. "Никогда я не думал, что это случится! Никогда!", — со слезами на глазах поведал изданию Мартин, который продает обувь на Шулявке.

Кенийцев в Киеве нет — по крайней мере, "шулявские" темнокожие говорят, что те соотечественники отца Обамы, которые учились в Киеве, уехали домой, получив дипломы. Но Обаму считают "своим" все африканцы. "Праздновали все вместе нашу победу. Собрались после работы, купили поесть, выпить — в общем, все как у обычных украинцев. Нажрались с радости!" — смеется Мартин.

Африканцы надеются — Обама не опозорит их расу. "Думаю, он сделает все, чтобы уменьшилась пропасть в мире между бедными и богатыми, что бедных станет намного меньше", — говорят темнокожие киевляне. "Уверен, что победа "нашего" уменьшит расизм в Америке и во всем мире. Мартин Лютер Кинг 50 лет назад сказал — у меня есть мечта! Мечта, чтобы черные жили, как белые, и не было разделения по цвету кожи. Сегодня его мечта сбылась!"— говорит африканец Петер. Он уверен — предубеждения к черным в Украине тоже можно победить, когда президентом у нас станет темнокожий. "Мой сын станет следующим президентом Украины! Не верите? 50 лет назад никто не мог поверить, что президентом Америки станет черный!" — смеется Петер.