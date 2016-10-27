Должностных лиц "Южной железной дороги" подозревают в сговоре и присвоении 3 миллионов гривень

Двум должностным лицам ГП «Южная железная дорога» сообщено о подозрении в присвоении 3 млн грн государственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Отмечается, что должностных лиц предприятия уличены в организации преступной схемы завладения государственными средствами в особо крупных размерах.

«Сумма убытков, причиненных государству вследствие действий должностных лиц, составляет почти 3 млн гривен», - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что эти должностные лица, вступив в сговор с ранее судимым гражданином и используя подконтрольные последнему частные фирмы, в течение 2013-2014 годов осуществляли государственные закупки комплектующих изделий в нарушение законной процедуры и по завышенным в 4-8 раз ценам.

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«В рамках уголовного производства двум руководителям обособленных подразделений указанного предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Уже подготовлено ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, устанавливается местонахождение соучастника этого преступления.

Напомним, ранее правоохранители проводили обыски по делу о поставках акционерной компании «Укрзализныця» некачественной продукции по завышенным ценам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, речь идет о поставке предприятию продукции ненадлежащего качества и по завышенным ценам. «ГПУ, СБУ и НПУ проводится совместная операция (одновременно 20 обысков) по документированию преступлений, связанных с поставкой «Укрзализныци» кабельно-проводниковой продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам. Только во время одной закупки УЗ нанесены убытки на 23,8 млн грн», - написал он.