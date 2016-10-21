ГПУ, СБУ и полиция одновременно проводят 20 обысков по делу об убыточных поставках кабелей "Укрзализныци" - Луценко

Правоохранители проводят обыски по делу о поставках акционерной компании «Укрзализныця» некачественной продукции по завышенным ценам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, речь идет о поставке предприятию продукции ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

«ГПУ, СБУ и НПУ проводится совместная операция (одновременно 20 обысков) по документированию преступлений, связанных с поставкой «Укрзализныци» кабельно-проводниковой продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам. Только во время одной закупки УЗ нанесены убытки на 23,8 млн грн», - написал он.

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Кроме того, как написал Луценко, у организатора махинации уже изъято полтора миллиона долларов.

«В настоящее время продолжаются обыски как на предприятиях и по местам жительства фигурантов ОПГ, так и в подразделениях УЗ, которые ее (продукцию – УНИАН) в нарушение технических норм принимали. У организатора противоправной деятельности изъяты 1,5 млн долларов США», - добавил Луценко.

Напомним, что за первое полугодие "Укрзализныця" получила 1,84 миллиарда гривен чистого убытка.

В то же время, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания "Укрзализныця" ожидает по итогам текущего года получить 4,14 миллиарда гривен чистого убытка.

Сегодня стало известно, что Кабинет министров Украины намерен заменить нынешний состав наблюдательного совета ПАК "Укрзализныця" и ввести в ее состав независимых специалистов.

Он подчеркнул, что "Укрзализныця" за год должно выйти на стабильные перевозки грузов и пассажиров.