После "теплого приема" в Хмельницком Потап и Настя отменили концерт во Львове - СМИ

15:51, 27 октября 2016
Общество
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Во Львове отменен концерт музыкальной группы "Потап и Настя", которая должна была выступить 29 октября во Львовском цирке.

В Хмельницком произошли столкновения на акции против концерта Потапа и Насти / marichkanews.com

Информацию об этом подтверждают в пресс-службе группы, передает Львовская газета.

Те, кто уже приобрел билеты на концерт, могут вернуть их по месту продажи.

Причин отмены концерта в пресс-службе не сообщают, но, скорее всего, отказаться от выступления музыкантов заставил "радушный прием" в Хмельницком.

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Как сообщал УНИАН, вечером 21 октября в Хмельницком возле частного развлекательного заведения, где должен был состояться юбилейный концерт “Золотые киты” Потапа и Насти Каменских, собралось около сотни активистов Автомайдана, «Правого сектора» и ВО “Свобода”, которые сначала проводили мирную акцию. За час до начала концерта участники акции начали бросать яйца, дымовые шашки и разлили кровь в фойе помещения.

Также между протестующими и сотрудниками полиции произошли небольшие стычки.

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