На межбанке евро опять пошел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 5,8150/5,8750 грн., цены на российскую валюту снизились до 0,2135/0,2180 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх - 7,4590/7,5460 грн.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2835/1,2837 долл. (во вторник - 1,2653/1,2655 долл.).

Во вторник, 4 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 5,7800/5,8200 грн., по EUR/UAH – 7,4100/7,4600 грн., по GBP/UAH – 9,3000/9,3600 грн.