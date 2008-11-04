Ющенко приказал беречь лес

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О некоторых мерах по сохранению и воссозданию лесов и зеленых насаждений». Текст документа от 4 ноября 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Президент, «учитывая необходимость создания благоприятных условий для эффективной охраны, надлежащей защиты, рационального использования и воссоздания лесов, обеспечения сохранения и расширения площадей зеленых насаждений в городах и других населенных пунктах, с целью улучшения состояния окружающей среды», поручил Кабинету Министров Украины:

- обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке, исходя из научно обоснованных показателей лесистости (20 процентов территории государства), с учетом состояния окружающей среды, географических, демографических особенностей территорий: нормативов оптимального озеленения для населенных пунктов; коэффициентов (нормативов) воспроизводства лесов в соответствии с площадью сплошных рубок для регионов на уровне не менее 1, для государства - не менее 2; изменений к санитарным и строительным нормам и правилам в сфере планирования и застройки населенных пунктов относительно увеличения площади озелененных территорий в городах из расчета на одного жителя.

Также правительство должно утвердить изменения к Государственной программе «Леса Украины» на 2002-2015 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2002 года №581, о направлении предусмотренных ею мер на достижение оптимальных показателей лесистости;

- разработать механизм стимулирования владельцев земельных участков к лесоразведению на землях, которые ранее не были заняты лесом, в первую очередь малопроизводительных, непригодных для использования в сельском хозяйстве;

- обеспечить решение вопроса поэтапного до 2012 года создания и содержания зеленых насаждений в пределах полос отвода автомобильных дорог государственного значения и территориальных автомобильных дорог местного значения.

Кабмину поручено разработать и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по: увеличению лесистости территории государства до научно обоснованного уровня; созданию новых лесов на землях запаса, деградированных, малопроизводительных, техногенно загрязненных землях, а также дополнительных защитных лесных насаждений линейного типа вдоль дорог и водных объектов, в бассейнах рек для улучшения состояния окружающей среды и защиты земель от ветровой и водной эрозии; улучшени состояния и сохранению существующих, а также созданию новых зеленых насаждений в пределах населенных пунктов (парки, скверы, бульвары, вдоль улиц и дорог и т.п.); привлечению общественности к воссозданию лесов и озеленения населенных пунктов.

Совету министров Автономной Республики Крым, местным государственным администрациям Президент поручил определить деградированные, малопроизводительные, техногенно загрязненные земли, которые целесообразно залесить, а также обеспечить дополнительное выделение в установленном порядке земель из земель запаса для залеснения; принимать безотлагательные меры для воссоздания лесов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера; разработать региональные программы развития декоративного садоводства, предусмотрев, в частности, создание региональных рассадников; разработать при участии органов местного самоуправления и утвердить планы мероприятий по проведению массовых акций по залеснению территорий, благоустройству существующих и созданию новых зеленых зон, парков, скверов и тому подобное, вовлекать в проведение таких акций работников предприятий, учреждений, представителей общественных организаций, ученическую и студенческую молодежь.

Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено предусматривать в проектах Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, других соответствующих местных бюджетов расходы на финансирование мероприятий, предусмотренных этим Указом; обеспечивать широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по воссозданию лесов, озеленения населенных пунктов с целью привлечения к участию в таких мероприятиях широкой общественности.

Кабинет Министров Украины должен информировать каждые полгода Президента Украины о реализации предусмотренных этим Указом мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.