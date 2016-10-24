В Черное море вошел американский эсминец Carney с системой ПРО

В акваторию Черного моря вошел американскинский эсминец Carney. Об этом в Twitter сообщил турецкий портал Bosphorus Naval News, который отслеживает перемещение судов через протоки Босфор и Дарданеллы.

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USS Carney passes through Istanbul northbound 1 day after USS Mount Whitney has departed. This is 1. deployment of Carney to the region. pic.twitter.com/Ae3iiT6CAO — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) October 24, 2016

"Военный корабль США Carney проходит через Стамбул через день после того, как отсюда отбыл американский корабль Mount Whitney. Это первое прибытие Carney в регион", - сказано в сообщении.