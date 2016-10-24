В Черное море вошел американский эсминец Carney с системой ПРО

21:56, 24 октября 2016
Общество
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Эскадренный миноносец Carney оборудован системой противоракетной обороны "Иджис".

Carney / twitter.com/Saturn5_

В акваторию Черного моря вошел американскинский эсминец Carney. Об этом в Twitter сообщил турецкий портал Bosphorus Naval News, который отслеживает перемещение судов через протоки Босфор и Дарданеллы.

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"Военный корабль США Carney проходит через Стамбул через день после того, как отсюда отбыл американский корабль Mount Whitney. Это первое прибытие Carney в регион", - сказано в сообщении.

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