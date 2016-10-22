Возвращение по требованию СБУ самолета "Белавиа" в Киев: виновник прокомментировал инцидент (видео)

Беларусь на официальном уровне потребовала извинений и денежных компенсаций от Украины, говорится в сюжете ТСН.

Указание возвращать Boeing дали украинские спецслужбы, которые получили информацию о возможном вывозе одним из пассажиров информации, которая может угрожать государственной безопасности.

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Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он полетел в Минск другим авиалайнером.

Инцидент произошел из-за Армена Мартиросяна – гражданина Армении, который живет в Москве, работает в прокремлевских СМИ и постоянно поливает грязью Украину. Российские издания называют его журналистом, сам себя он считает политтехнологом.

Мужчина рассказал, что у него искали какую-то информацию, которую он вывозил на электронном накопителе. "Уже все нормально", - заверил он.

Что именно интересовало СБУ и было ли что-то изъято, в спецслужбе не конкретизируют. Молчание объясняют тайной следствия.

Напомним, в пятницу, 21 октября, СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться обратно в Киев.

При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями, СБУ уже опровергла эту информацию.

Вскоре стало известно, что причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана".