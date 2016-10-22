А были ли истребители: в СБУ объяснили инцидент с самолетом "Белавиа" в Киеве

Как она рассказала в интервью "Апострофу", СБУ сообщила "Украероруху", и переговоры с пилотом вели именно они.

"Мы не присутствовали, но СБУ считает, что это абсурдно (заявления об истребителях - Ред.). Конечно, никто никого не поднимал, не мог поднять в небо", - заверила Гитлянская.

При этом ей кажется маловероятным, что диспетчер мог угрожать истребителями. Также спикер СБУ добавила, что будут выяснять этот момент.

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Кроме того, спикер СБУ оценила вероятность претензий у белорусской стороны к Украине.

"Понимаете, если вы посмотрите международное законодательство по авиационному движению, вы увидите, что практика возвращения самолетов, если есть информация о какой-либо угрозе – либо террористического характера, либо касающаяся национальной безопасности, – то это нормальный, цивилизованный путь решения проблемы, если абстрагироваться от данного случая. Если бы была информация, например, о заложенной бомбе – опять же, абстрагируясь от данного случая – и если бы, не дай бог, что-то случилось, вы бы потом говорили: "А почему никто не отреагировал?". Мы попросили, чтобы компания пошла нам навстречу, потому что у нас была очень важная информация, которую нам нужно было проверить", - подытожила она.

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Напомним, в пятницу, 21 октября, СБУ вынудила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, развернуться и вернуться обратно в Киев.

При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. По крайней мере, об этом шла речь в официальном сообщении белорусской авиакомпании.

Вскоре стало известно, что причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артуре Мартиросяна, которого подозревают в действиях против Украины. Мартиросян был сторонником "Антимайдана".

В ситуацию уже вмешался даже МИД Беларуси, который вручил главе украинской дипмиссии ноту протеста в связи с инцидентом.