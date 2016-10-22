Инцидент с самолетом "Белавиа": в СБУ решили пока не разглашать информацию о виновнике

Об этом в интервью "Апострофу" сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

На вопрос о том, в чем подозревают Мартиросяна, Гитлянская ответила: "Мы пока промолчим – в интересах национальной безопасности".

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Также не стали в СБУ разглашать, какие следственные действия проводили с гражданином Армении, когда самолет вернули в украинскую столицу, и что нашли.

Спикер СБУ сказала, что спецслужба позже сообщит подробную информацию, если сочтет это необходимым.

По данным СМИ, 21 октября украинские правоохранители сняли с борта лайнера белорусской авиакомпании «Белавиа» одного из пассажиров — гражданина Армении. Самолет Boeing 737-800 со 136 пассажирами и шестью членами экипажа на борту выполнял рейс из Киева в Минск и по требованию компетентных органов был вынужден вернуться в аэропорт «Жуляны» (Киев).

Сегодня пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что самолет авиакомпании «Белавиа» возвращали в аэропорт «Киев», чтобы проверить информацию о возможной угрозе национальной безопасности.

«СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе национальной безопасности государства. На момент получения информации иностранец уже находился на борту самолета авиакомпании «Белавиа», который готовился выполнить рейс в Минск», - написала она в Facebook.

По данным пресс-секретаря, сотрудники СБУ срочно проинформировали об этом госпредприятие «Украэрорух», но к тому времени, когда диспетчер связался с пилотом, самолет уже несколько минут находился в воздухе.

«После проверочных мероприятий мы убедились, что угроза национальной безопасности локализована. СБУ действовала и будет действовать в рамках компетенции для обеспечения безопасности страны и ее граждан», - добавила Гитлянская.