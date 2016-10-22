В СБУ сделали заявление по поводу "угроз Украины поднять истребители" против пассажирского самолета "Белавиа"

14:59, 22 октября 2016
Общество
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В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию о якобы угрозах Украины поднять истребители против пассажирского самолета ОАО "Авиакомпания " Белавиа" 21 октября 2016 года.

После проверочных мероприятий СБУ убедилась, что угроза национальной безопасности локализован / apostrophe.com

"СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе национальной безопасности государства. На момент получения информации иностранец уже находился на борту авиакомпании "Белавиа", который готовился выполнить рейс до Минска. Мы незамедлительно проинформировали об этом ГП "Украэрорух", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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По ее словам, на то время, когда диспетчер связался с пилотом, самолет уже несколько минут находился в воздухе. После проверочных мероприятий СБУ убедилась, что угроза национальной безопасности локализована.

"СБУ действовала и будет действовать в рамках компетенции для обеспечения безопасности страны и ее граждан. От себя лично. Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могли быть подняты в небо против гражданского лайнера?", - добавила Гітлянська.

Ряд СМИ, а также пресс-служба авиакомпании сообщили , что самолет "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.

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