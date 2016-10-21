На новом КПП в Донецкой области сформировалась большая очередь желающих выехать из "ДНР" (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Решение о переносе КПВВ ближе к линии разграничения было принято "для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов".

В ГНСУ отмечают, что это также позволит уменьшить возможность проникновения на подконтрольную территорию преступных элементов и ДРГ.

"Кроме того, новое место расположения КПВВ выведет из серой зоны такие населенные пункты, как Зайцевое, Майорськ, Курдюмовка, Одрадивка, Николаевка, Кодыма, уменьшит социальное напряжение и исключит необходимость в пересечении КПВВ жителями этих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Активная фаза работ по переносу контрольного пункта началась около двух недель назад.

В ГПСУ говорят, что "Майорськ" построили по усовершенствованной технологии, которая позволит уменьшить время ожидания для лиц, следующих в оба направления.

В КПВВ организовано 29 рабочих мест для инспекторов пограничной службы на 4 въездных полосах движения и 4 выездных, а также обустроено отдельную полосу для движения местных жителей. Пропускную способность путешествующих в пешем порядке будет увеличено вдвое по сравнению с "Зайцевым". В целом пропускная способность контрольного пункта составляет около 7-8 тысяч человек и 2 тысяч транспортных средств. С целью своевременного реагирования на увеличение пассажиропотока в КПВВ есть возможность для осуществления реверсивного движения.