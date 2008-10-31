Путин требует жестко пресекать спекулятивный отток капитала из России

Попытки направить на валютный рынок и вывести из России средства, выделяемые на реальный сектор экономики, должны жестко пресекаться, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Должны жестко пресекаться попытки направить на валютный рынок и вывести из страны средства, которые мы выделяем на поддержку реального сектора", - сказал Путин на совещании в пятницу по экономическим вопросам.

Он сообщил, что считает оправданным принятие решения об усилении контроля со стороны Центробанка за работой органов управления банков, допущенных к получению средств господдержки.

По словам премьера, в рассматриваемом сегодня комплексном плане действий такие меры предусмотрены.

"Я прекрасно понимаю тех представителей бизнеса, кто хочет создать свой собственный квазистабилизационный фонд, пытается застраховаться от возможных дополнительных рисков при возможном ухудшении, причем, мировой конъюнктуры, - цитирует Путина РИА "Новости". - Однако уход в иностранную валюту на самом деле ничего не гарантирует, имея ввиду проблемы на Западе".

"Во-вторых, самое главное, мы не для этого выделяем огромные государственные ресурсы", - заявил Путин.

"Повторю, российские деньги должны работать в России, а любой ведомственный, корпоративный экономический эгоизм должен жестко пресекаться", - отметил глава правительства.

По его словам, разработанные правительством меры по преодолению негативных последствий в мировой финансовой системе, объединенные в план, который сегодня будет принят на совещании, будет работать только в том случае, если власти перекроют спекулятивный отток капитала из России.

Премьер также потребовал как можно быстрее реализовать принятые по внешнеэкономической политике решения.

"Нужно стимулировать отечественных экспортеров промышленной продукции, не откладывать в долгий ящик те решения, которые мы приняли на последнем заседании правительства при обсуждении внешнеэкономической политики", - сказал Путин.

"Наши предприятия не должны страдать от курсовой политики, а импортеры не должны получать преимущество", - отметил он.

Премьер также призвал в полном объеме реализовать меры таможенно-тарифной защиты отдельных отраслей.

"Прежде всего, имею в виду автомобилестроение, агропромышленный комплекс", - пояснил он.