Торги по доллару США закрылись на уровне 5,93/5,95 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 5,9250/6,1750, к 11:00 цены снизились до 5,9000/6,0000, а к 12:00 сузился спред – 5,9300/5,9600. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 5,9300/5,9500.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг”.

В 14:30 НБУ объявил о покупке и продаже долларов по курсам 5,8900/5,9500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2165/0,2240, к 11:00 цены упали до 0,2135/0,2190, а к 12:00 поднялись до 0,2160/0,2195. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2180/0,2205. В России курс доллар-рубль вырос до 26,9760 (+0,3969).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2698/1,2700, а к 14:30 выросли до 1,2749/51. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 7,5300/7,8575, к 11:00 цены ушли вниз –7,4770/7,6135, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 7,5615/7,6100. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня понизились до 7,5555/7,5915.