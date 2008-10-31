Украина выберется из кризиса значительно позже России?

Влияние кризиса на экономику России и Украины, его глубина и длительность будут значительно отличаться, считает президент Центра рыночных реформ Владимир ЛАНОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве в ходе круглого стола «Сотрудничество Украины с МВФ: ловушка или необходимость?».

В.ЛАНОВОЙ отметил, что, в отличие от России, Украина имеет большой дефицит торгового баланса. Кроме того, в последние несколько лет у Украины не было возможности сформировать стабилизационный фонд, что отчасти удалось сделать России. Также, в отличие от России, Украина не имеет необходимого количества внутренних ресурсов, чтобы обеспечить поддержку ликвидности банковской системы и ряда отечественных предприятий. В России уже принимаются меры для стимулирования внутреннего спроса, в Украине же внутренний спрос падает стремительными темпами и во многом из-за ограничения кредитования, сказал эксперт.

При этом В.ЛАНОВОЙ считает, что дополнительным катализатором углубления кризиса в Украине выступают внутренние противоречия и факторы.

«У нас в последнее время многое делалось для того, чтобы дестабилизировать банковский рынок внутренними причинами. Гривневая ликвидность сегодня плохая совсем не в связи с международным кризисом. Банки перекрыты, парализованы и будут терять не только стоимость, но и конкурентоспособность» - сказал эксперт.

По его мнению, в Украине кризис усугубляется «внутренними противоречиями, разбалансированностью, которые не дают развиваться предприятиям, работающим на внутренних рынках».

«Проблемы, глубина и возможности, и длительность этого кризиса в России и Украине будут резко отличаться», - отметил В.ЛАНОВОЙ.