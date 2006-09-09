Витренко провела митинг протеста против учений НАТО

Одновременно с проведением в Житомире дня Евроатлантического партнерства, который проходит на территории 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады 8-го армейского корпуса в рамках Международных военных учений «Казацкая степь-2006» лидер «Народной оппозиции» та голова ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО провела в возле облгосадминистрации митинг протеста против учений НАТО в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие около 100 человек. Акция прошла под лозунгами «Ні – НАТО в Україні!». На митинге прозвучали песни Владимира Высоцкого, а также гимн прогрессивных социалистов. Выступая перед житомирянами лидер «Народной оппозиции» раскритиковала народных депутатов, которые проголосовали за проведение учений НАТО на территории Украины, а также призвала жителей Житомира записываться в добровольцы в палатках «Народной оппозиции», которые размещены в городе.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Житомире торжественно открылись совместные украинско-польско-британские военные учения «Казацкая степь-2006».

Торжества прошли на территории 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады 8-го армейского корпуса.

Как отметил во время открытия учений их руководитель, начальник отдела боевой подготовки 8-го армейского корпуса Василий БОНДАРЧУК, «учения проводятся в рамках трехстороннего сотрудничества в воинской сфере по программе «Партнерство во имя мира» и сегодня стали уже доброй традицией по отработке выполнения миротворческих задач».

В.БОНДАРЧУК сообщил, что в целом в учениях задействованы 202 военнослужащих (100 поляков, 100 украинцев и 2 представителя Великобритании).

При этом В.БОНДАРЧУК напомнил, что учения «Казацкая степь» проводятся с 1997 года. Они уже проходили в Польше, а в будущем году планируется их проведение в Великобритании.

4 августа Верховная Рада Украины дала разрешение на допуск в Украину иностранных военных для участия в международных учениях в 2006 году. Первые украинско-польско-британские учения «Казацкая степь» пройдут 3-15 сентября; вторые учения – украинско-молдавские - начнутся 7 сентября, украинско-словацкие учения состоятся с 18 по 22 сентября.