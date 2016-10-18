В Николаеве приостановлены занятия в школах из-за отсутствия отопления
В Николаеве со среды, 19 октября, приостановлены занятия в общеобразовательных учебных заведениях из-за отсутствия отопления.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского горсовета, предварительно занятия могут возобновиться в понедельник, 24 октября.
«Теплогенерирующие компании до сих пор не получили лимиты газа на проведение отопительного сезона, его начало отсрочено на неопределенный период. В связи с этим принято распоряжение городского головы о приостановке учебного процесса в школах», - сказано в сообщения.
Как рассказал заместитель городского головы Александра Сенкевича Евгений Шевченко, также рекомендуется родителям воспитанников детских садов временно не приводить детей в детсады, если есть такая возможность.
Читайте такжеВ Кропивницком не отапливаются больницы, садики и более 200 многоквартирных домов
В мэрии отметили, что во всех трех родильных домах с помощью бытовых отопительных электроприборов поддерживают температуру, предусмотренную нормами, а в больницах – работают электрические конвекторы.
Мэр Николаева Сенкевич 13 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона на объектах социальной сферы, с 17 октября – в жилом фонде, однако из-за отсутствия лимитов на газ у основных поставщиков тепла в городе – «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго», отопление включено только на тех объектах, которые имеют собственные котельные и не зависят от центрального отопления.
Напомним, в Николаеве проживает около 0,5 млн человек.