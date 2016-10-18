В Николаеве приостановлены занятия в школах из-за отсутствия отопления

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского горсовета, предварительно занятия могут возобновиться в понедельник, 24 октября.

«Теплогенерирующие компании до сих пор не получили лимиты газа на проведение отопительного сезона, его начало отсрочено на неопределенный период. В связи с этим принято распоряжение городского головы о приостановке учебного процесса в школах», - сказано в сообщения.

Как рассказал заместитель городского головы Александра Сенкевича Евгений Шевченко, также рекомендуется родителям воспитанников детских садов временно не приводить детей в детсады, если есть такая возможность.

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В мэрии отметили, что во всех трех родильных домах с помощью бытовых отопительных электроприборов поддерживают температуру, предусмотренную нормами, а в больницах – работают электрические конвекторы.

Мэр Николаева Сенкевич 13 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона на объектах социальной сферы, с 17 октября – в жилом фонде, однако из-за отсутствия лимитов на газ у основных поставщиков тепла в городе – «Николаевской ТЭЦ» и «Николаевоблтеплоэнерго», отопление включено только на тех объектах, которые имеют собственные котельные и не зависят от центрального отопления.

Напомним, в Николаеве проживает около 0,5 млн человек.