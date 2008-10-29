Госслужба охраны хочет видеть ситуацию с высоты спутника

Государственная служба охраны при Министерстве внутренних дел Украины рассчитывает до конца следующего года оборудовать автомобили системами спутникового мониторинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам руководитель ГСО Виталий ГРИЦАК.

По его словам, по крайней мере, руководство госслужбы надеется, что до конца 2009 года автомобили групп задержания и инкассации будут оборудованы спутниковыми системами мониторинга и дистанционного управления «Дрозд», которые уже поступили на вооружение подразделения.

«Все зависит от финансирования. Думаю, до конца следующего года мы оборудуем группы задержания и инкассации этими системами», - сказал В.ГРИЦАК.

Он напомнил, что подобные системы позволяют наблюдать и руководить мобильными объектами, отслеживая их передвижение, обратная связь (с оператором) и тому подобное.

По словам В.ГРИЦАКА, в течение 9 месяцев этого года подразделения госслужбы охраны предотвратили совершение почти 72 тыс. преступлений, в том числе 925 попыток кражи из частных квартир и домов.