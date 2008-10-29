Госслужба охраны хочет видеть ситуацию с высоты спутника
Систему "Дрозд" нужно поставить на машины
Государственная служба охраны при Министерстве внутренних дел Украины рассчитывает до конца следующего года оборудовать автомобили системами спутникового мониторинга.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил журналистам руководитель ГСО Виталий ГРИЦАК.
По его словам, по крайней мере, руководство госслужбы надеется, что до конца 2009 года автомобили групп задержания и инкассации будут оборудованы спутниковыми системами мониторинга и дистанционного управления «Дрозд», которые уже поступили на вооружение подразделения.
«Все зависит от финансирования. Думаю, до конца следующего года мы оборудуем группы задержания и инкассации этими системами», - сказал В.ГРИЦАК.
Он напомнил, что подобные системы позволяют наблюдать и руководить мобильными объектами, отслеживая их передвижение, обратная связь (с оператором) и тому подобное.
По словам В.ГРИЦАКА, в течение 9 месяцев этого года подразделения госслужбы охраны предотвратили совершение почти 72 тыс. преступлений, в том числе 925 попыток кражи из частных квартир и домов.