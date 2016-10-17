На Львовщине задержали троих депутатов горсовета во время получения взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что должностные лица, один из которых является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных отношений, охраны окружающей среды и архитектуры, требовали от предпринимателя 10 тыс. долл. и однокомнатную квартиру стоимостью более 350 тыс. грн.

«В обмен депутаты обещали бизнесмену содействие в продлении аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома. Этот вопрос был утвержден для рассмотрения во время очередной сессии городского совета», - отмечается в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы задержали депутатов в городе во время получения взятки в размере 10 тыс. долл.

В свою очередь в Генпрокуратуре сообщают, что в настоящее время проводятся осмотр места происшествия и обыски по месту жительства фигурантов, а также в помещениях Винниковского городского совета. Обнаруженные деньги и документы на квартиру изъяты, говорится в сообщении.