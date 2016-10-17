Германия в этом году увеличила на 80% количество выданных украинцам туристических виз - МИД

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, сегодня состоялась встреча директора департамента консульской службы Сергея Погорельцева с новым руководителем консульско-правового отдела Посольства ФРГ в Украине Энсом Краус-Массе и сотрудниками отдела.

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«В ходе встречи был засвидетельствован высокий уровень сотрудничества сторон в консульской сфере, обсуждены ситуация с оформлением виз украинским гражданам, оказание содействия со стороны немецкого консульского учреждения по привлечению современных информационных технологий в процессе оформления виз и другие насущные вопросы консульско-правового характера», - говорится в сообщении.

При этом сказано, что, согласно информации немецкой стороны, оформление виз гражданам Украины растет с каждым годом: ФРГ занимает третье место по количеству выданных украинцам виз (около 100 тысяч в 2015 году) после Польши и Венгрии. В частности, в 2016 году количество оформленных украинцам туристических виз в Германию увеличилась на 80%.