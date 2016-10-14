Порошенко обсудил с Меркель ускорение предоставления Украине безвизового режима

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства.

«Президент Украины и Канцлер Германии обсудили вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации», - отмечают в пресс-службе.

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Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, данной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

9 октября глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что ЕС в октябре-ноябре вынесет положительное решение относительно введения безвизового режима с Украиной.