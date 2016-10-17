Сегодня в Затоке чтят память погибших на затонувшем катере "Иволга" (видео)
Памятный знак их родственники откроют прямо на причале, откуда судно отправилось в свой последний трагический рейс.
До сих пор никто не понес ответственности за гибель людей. Судебное дело по факту продолжается. Судят капитана судна за перегрузку катера. Родственники жертв уверены, что отвечать должен и владелец компании, которой принадлежал катер, и который допустил выход в штормовое море неприспособленного для этого судна.
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Как сообщал УНИАН, 17 октября 2015 года в Черном море, в районе поселка Затока Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось около 40 человек, 20 из которых погибли. В частности, часть тел обнаружили уже потом в Днестровском лимане, куда их занесло течением. Само судно было поднято на поверхность и арестовано решением суда.