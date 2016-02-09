В Одессе суд продлил арест капитану затонувшего катера "Иволга" еще на 2 месяца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, соответствующее решение суд принял 8 февраля.

«В суд от следователя поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей капитану судна «Иволга». Обосновывая свое ходатайство, следователь указал, что 17 октября в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области около 200-300 м от берега, из-за перегрузки и ухудшения погодных условий волной опрокинуло судно «Иволга», - отметили в суде, добавив, что в результате трагедии пассажиры и экипаж оказались в водах Черного моря.

Погибло 20 человек, еще столько же были доставлены в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Следователь отметил, что досудебное следствие еще не завершено, срок досудебного расследования продлен до 6 месяцев, по делу необходимо получить заключения судебно-медицинских экспертиз и окончательный вывод служебного расследования Министерства инфраструктуры Украины относительно трагедии вышеназванного судна.

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Адвокат подозреваемого возражал против удовлетворения ходатайства, мотивируя это тем, что отсутствуют риски, которые бы указывали на необходимость избрания меры пресечения в виде содержание под стражей. Защита просила суд учесть, что подозреваемый имеет постоянное место жительства, жену - то есть, не намерен укрываться от следствия.

Подозреваемый просил заменить ему меру пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября 2015 года в Черном море, в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось около 40 человек, из которых 20 погибли. Последнего из погибших обнаружили 19 ноября.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Капитана судна взяли под стражу.

14 декабря 2015-го Киевский районный суд Одессы отказался смягчить ему меру пресечения.