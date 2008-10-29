Мостобуд выиграл четыре тендера в Румынии

ОАО «Мостобуд» активно выходит на международный рынок.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС в ходе ежегодной конференции «Россия и СНГ: к процветанию через партнерство».

«Мы намерены серьезно закрепиться на международном рынке. В этом плане ведем конструктивные переговоры с россиянами, с представителями азиатских государств, с прибалтами, с западноевропейскими компаниями, с американцами обоих Америк – Северной и Южной. Большой интерес к сотрудничеству с «Мостобудом» проявляют и государства Африки», - сказал В.ПРОДИВУС.

По его словам, только за последние 3 месяца проведены напряженные переговоры в Румынии и Польше. В итоге, в составе международных консорциумов, за этот период «Мостобуд» выиграл в Румынии 4 тендера на расширение 4-х полос участков Объездной дороги «Букурешт – Юг» и реабилитации Национальных Дорог на участке «Вырфуле – Стей». Общая стоимость работ – более 95 млн. евро.

Он отметил, что также в составе международного консорциума в сентябре прошли предварительную квалификацию на участие в строительстве трассы Северного моста в Польше.

«Сейчас ожидаем окончательного технического решения и чертежи для 2-го этапа тендера. Через неделю назначен тендер в Румынии на участие в проекте реабилитации дороги «Дева – Орадя». Готовимся серьезно. Намерены победить и в польском и очередном румынском тендерах», - подчеркнул В.ПРОДИВУС.

По его словам, на подходе также интересные отечественные проекты. В частности, строительство 2 внеклассных мостовых перехода в составе новой Окружной дороги вокруг Киева: первый – в районе Украинки, протяженностью почти 5 километров и предварительной стоимостью работ в 1,5 млрд. дол.; второй – через Киевское водохранилище в районе Вышгорода, протяженностью свыше 8-ми километров, там работ ориентировочно на сумму более 2,5 млрд. дол. Кроме этого, Кременчугский мостовой переход, протяженностью 1,7 километра и ориентировочной стоимостью работ свыше 5,2 млрд. дол.

«Таковы наши дела и планы на ближайшие годы. Мы считаем их реальными. Нынешний «Мостобуд» - бесспорный лидер мостостроения в Украине, занимает ведущие позиции в странах СНГ», - подчеркнул В.ПРОДИВУС.

Справка УНИАН: Открытое акционерное общество «Мостобуд» - лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более чем 60 лет мостостроителями компании построено большинство мостов в Украине, в том числе, в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны. Хорошо известна марка мостобудовцев в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии.

Во время экономического кризиса 90-х годов компания значительно сдала в своем развитии. Ее стремительное возрождение началось в 2003 году после прихода новых инвесторов. По сравнению с 2002 годом сегодняшний «Мостобуд» в 10 раз увеличил объемы работ, выполняемых собственными силами, за этот же период почти вдвое возросло количество работающих в компании, а средняя заработная плата работников (в том числе, в регионах) увеличилась в 3 раза и практически сравнялась со столичной. Акционеры «Мостобуда» активно инвестируют инновационные технологии и обновление технопарка компании.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных (сверхбольших и сверхсложных) мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.