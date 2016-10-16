Австралиец создал в Авдеевке мурал с портретом местной учительницы (фото)

Австралийский художник Гвидо Ван Хелтен нарисовал мурал на одном из домов в Авдеевке, на котором изобразил портрет местной учительницы украинской литературы.

Об этом сообщает координатор проекта ArtUnitedUs Гео Лерос в Facebook.

Автор разместил мурал на доме, возле которого в результате обстрелов в 2014 году тяжело ранили мужа героини.

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"Это портрет учительницы средней школы в Авдеевки, она преподает украинскую литературу. Во время обстрела Авдеевки в 2014 году ее мужа тяжело ранило в двадцати метрах от этого дома, где изображена фреска. Сам дом расположен перед "зеленкой", за которой находятся сепаратисты. Эта работа несет в себе огромную силу в выражении лица этого человека. Цель этой работы, привлечь мировую общественность к этой территории, где ежедневно гремят взрывы минометов. В течение этих двух дней пока мы рисовали, по украинской территории в двух километрах от нас было совершено более 100 ударов", - говорится в сообщении.