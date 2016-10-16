Эрдоган: мы не можем бросить соотечественников в Крыму

На открытии академического года в одном из университетов Риги, который носит имя Реджепа Тайипа Эрдогана, президент Турции, отвечая на вопрос о присутствии турецких войск в Сирии, высказался в том числе и об аннексированном Крыме, передает агентство QHA.

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Он подчеркнул, что важно сохранение единства народа в противостоянии террористическим организациям.

Также Эрдоган ответил на вопрос о пребывании турецких военных в Сирии, коснувшись вопроса всех проблемных регионов: "Мы повернёмся спиной к Алеппо? Нет, не повернёмся. Мы не можем не видеть проблемы наших соотечественников в Западной Тракии, на Кипре, в Крыму. Ливия, Египет, Босния, Афганистан – мы не можем их оставить".