Порошенко: После маскарада "зеленых человечков" в Крыму Кремль утверждает, что российских войск на Донбассе нет

Об этом он написал в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung под названием "Конец маскарада".

«Всего несколько лет назад я бы не поверил, что однажды Россия может снова выбрать путь агрессии против дружественного соседа, каким была Украина. После военной кампании в Грузии многие продолжали верить в возвращение Кремля к послевоенному порядку, основанному на силе права, а не праве силы», - заявил он.

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«Я тоже верил в это, но сейчас я по-другому воспринимаю эту Россию после приказа Кремля о незаконной аннексии Крыма, а затем и военном наступлении на восток моей страны. Он срежиссировал маскарад «зеленых человечков» на полуострове и прокрался на Донбасс, утверждая, что «нас там нет», - добавил президент.