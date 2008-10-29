Стоимость жилья на вторичном рынке Киева за неделю снизилась

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 20 по 27 октября снизилась на 1,3% (36 долл.) - до 2706 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Согласно сообщению, снижение стоимости жилья закономерно, ведь таким образом традиционно долларовый рынок недвижимости реагирует на рост и укрепление иностранной валюты. При этом стоимость жилья в гривневом эквиваленте остается относительно стабильной.

Аналитики компании «Канзас» прогнозируют дальнейшее снижение стоимости «жилых» квадратов ввиду ежедневного роста курса доллара.

По данным компании, индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева за прошлую неделю понизился и составляет минус 1,3%. «Такое значение индекса является прямой предпосылкой к снижению цен. Существенная корректировка курсов валют в дальнейшем будет основным фактором, влияющим на стоимость жилья», - считают в компании.

Значение индекса доходности вторичного жилья за сентябрь составило 1,1%. Эксперты отмечают, что доходность вторичного киевского жилья в сентябре 2008 года была в 1,3 раза выше средневзвешенной ставки доходности по долгосрочным банковским депозитам (в августе 2008 года - 10%), что делает вложение средств в недвижимость более прибыльным.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 13 по 20 октября снизилась на 0,3% (9 долл.) - до 2742 долл. за 1 кв. м.

Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 289 тыс. объявлений о продаже квартир.