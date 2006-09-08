Что будет на месте закрытого Института сухопутных войск

Ректор Одесского национального политехнического университета (ОНПУ) Валерий МАЛАХОВ предлагает перепрофилировать военный лицей, находящийся в подчинении Одесского института Сухопутных войск, и реорганизовать это учебное заведение в своеобразный аналог Суворовского училища для сирот и детей из малообеспеченных или асоциальных семей.

Об этом В.МАЛАХОВ сказал корреспонденту УНИАН.

По словам ректора ОНПУ, в подчинение которого передана учебная база расформированного Одесского института Сухопутных войск (ОИСВ), «от концепции развития ОИСВ, которую выработают руководители военного вуза и политеха, будет зависеть, какие корпуса и территории будут отданы в оперативное управление ОНПУ. К примеру, сегодня вуз наберет 150 курсантов, для которых будет достаточно одного учебного корпуса. А в процессе развития нам могут понадобится спальные и учебные корпуса для 600 человек».

Как подчеркнул В.МАЛАХОВ, и в Одесском политехе, и у преподавателей расформированного института есть наработки обучения курсантов-иностранцев. «И нужно учитывать, что нашим военным требуются одни стандарты обучения и знаний, а зарубежным – иные», – заметил ректор.

В.МАЛАХОВ добавил, что «концепция может быть разработана до деталей в течение недели. Но для того, чтобы ее представить руководству, ректорат политеха должен получить юридическое обоснование и необходимые полномочия», а для этого должен быть издан совместный приказ руководителей Минобороны и Минобразования, в котором будет предписано принять к исполнению постановление Кабмина. Этот приказ согласовывается, уточнил ректор, и должен поступить в канцелярию политеха в течение недели, и тогда межотраслевая комиссия сможет принять к сведению предложения руководителей вузов.

«В постановлении также предусматривается, - сказал В.МАЛАХОВ, - создание научного центра на базе нашего и расформированного военного вуза. Однако мы можем предложить разработку если не вооружения, то его обеспечения. Кроме того, наши специалисты могли бы разрабатывать различные приборы для нужд Вооруженных Сил. А сам институт мог бы предложить массу идей для расширения образовательной составляющей».

Ректор убежден, что пятикурсники ОИСВ однозначно закончат обучение по «старой схеме». А вот с воспитанниками 4-го курса, по его словам, «получается разночтение в правовом плане». С одной стороны, к моменту их выпуска вуз уже будет под юрисдикцией политеха, с другой – они должны завершить образование по прежней схеме. «Возможно, Минобороны решит, что этих курсантов тоже надо перевести во Львов», – отметил В.МАЛАХОВ .

Как сообщал УНИАН, в минувшем году Кабмин Украины принял решение о ликвидации ОИСВ и переводе его на базу Львовской политехники.

30 августа 2006 года Кабинет министров принял окончательное решение создать базовое высшее военное учебное заведении Сухопутных войск во Львове, а ОИСВ реорганизовать и интегрировать в состав Одесского политеха.

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что это решение является победой здравого смысла.