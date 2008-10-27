Кризис активизирует мошеннические схемы на банковском рынке

Из-за финансового кризиса мошеннические схемы, давно известные на банковском рынке, приобретают массовый характер, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету "Коммерсант".

По данным издания, Агентство по страхованию вкладов (Россия) обнаружило, что руководители двух из трех банков, лишившихся лицензий за последние два месяца, перед самым отзывом рекомендовали клиентам-юрлицам переоформить средства на своих счетах как депозиты частных лиц, на которые распространяется закон о страховании вкладов.

Газета напоминает, что с конца августа, когда российский банковский сектор в полной мере ощутил на себе влияние мирового финансового кризиса, Банк России отозвал лицензии у трех банков, входивших в систему страхования вкладов.

"Ознакомившись с реестрами кредиторов банков "Премьер" и "Евразия-центр", мы обнаружили, что число частных вкладчиков и общая сумма их вкладов заметно выросли перед отзывом лицензии, а объемы средств на счетах юрлиц значительно уменьшились", - рассказал "Коммерсанту" первый замгендиректора Агентства Валерий Мирошников.

Пообщавшись с клиентами, представители АСВ выяснили, что незадолго до отзыва лицензий компании по совету руководства банков перебрасывали средства со счетов юрлиц на оперативно открытые там же счета физлиц, в основном сотрудников компаний. "Пользуясь паническими настроениями, банкиры объясняли клиентам, что перевод средств со счетов компаний на счета физлиц - самый надежный способ быстро вернуть свои деньги из банка через фонд страхования вкладов".

Действия руководства банков "Премьер" и "Евразия-центр" в АСВ сочли мошеннической попыткой переложить исполнение собственных обязательств перед корпоративными клиентами на Агентство по страхованию вкладов, а, следовательно на бюджет.