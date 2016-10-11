В Украине более 25 тысяч детей-сирот не имеют собственного жилья – правозащитники

В Украине более 25 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и которые не имеют собственного жилья. Об этом во время круглого стола " Реализация прав детей-сирот и лиц из их числа на жилье» в УНИАН сообщила заместитель председателя общественного союза «Альянс по защите прав детей» Алина Тирновенко.

«За годы независимости в Украине выросло количество детей, чьи права на жилье невозможно реализовать за счет местных бюджетов, и поэтому для этого нужны государственные целевые субвенции. В течение 2015 года за счет государства было предоставлено детям такой категории 215 временных помещений, что составляет 1,8% от потребности. Итак, ситуация является критической и ее надо решать», – сказала Тірновенко.

Читайте такжеНа Луганщине у детей с инвалидностью отбирают половину школы В целом для обеспечения таких детей жильем, необходимо 3 мдрд гривен. Об этом заявил заместитель департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк.

Чиновник признал, что ситуация с обеспечением жильем детей-сирот в Украине сложная.

«И то – это будет еще не жилье, а лишь крыша над головой», – отметил Вовк.

Вовк отметил, что проблему с обеспечением жильем детей-сирот в Украине возможно решить лишь планируя средства для жилья.

«Выход из ситуации один – планирование средств для обеспечения жилья на всех уровнях с проведением градации и возложения обязанностей выполнения на самые низкие звена – на органы местного самоуправления, на территории которых лицо получило статус сироты или лишенного попечительства», – сказал Вовк.

Как сообщал УНИАН ранее, по официальным данным, по состоянию на 1 января 2016 в Украине проживает 73 182 детей-сирот.

Заместитель департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк сообщил, что из общего количества (73 182 сирот) лишь 20-23 % - сироты, остальные - дети, которые сироты при живых родителях, дети, лишенные родительской опеки.

По его словам, из общего количества свыше 52 906 тысяч детей находятся под опекой ближайших родственников, в интернатах оставляют около 6 600 детей, 25 тысяч детей - из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и могут воспитывать детей. 18 тысяч детей могут быть усыновлены.