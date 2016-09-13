Порошенко в Днепре вручил сертификаты на квартиры 24 военным Госспецслужбы транспорта (фото)

Как сообщает пресс-служба президента, церемония состоялась в ходе рабочей поездки Порошенко в Днепропетровской области.

По словам Порошенко, важным является вопрос стоимости строительства квартир для военных. Так, в 2013-2014 годах цена строительства одного квадратного метра жилья стоила 14-22 тысяч гривень. Недавно были сданы квартиры, цена квадратного метра которых составила 7,4 тысячи – 8,8 тысячи гривень.

Читайте такжеПорошенко пообещал армии бюджет в размере 5% ВВП УкраиныСтоимость жилья, сертификаты и ключи от которого сегодня передаются, составляла чуть больше 2 тысяч гривень за квадратный метр за счет использования Государственной специальной службой транспорта потенциала собственных строителей.

«Это примеры эффективного использования каждой копейки государственных средств, которые сегодня Украина выделяет на сектор обороны и безопасности», - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил воинов ГССТ и членов семей, которые обеспечили боевой дух солдат. Порошенко также поблагодарил детей военных, которые "воспитываются в атмосфере украинского патриотизма, которые любят Украину и являются поколением настоящих патриотов". Президент поблагодарил военнослужащих за патриотизм и профессионализм.

По его словам, объединенные украинцы способны победить любого врага, остановить агрессию России, которая коварно напала на Украину, аннексировала Крым и вторглась на территорию на востоке государства.

Читайте такжеПрезидент вручил государственные награды и ордера на квартиры разведчикам МинобороныГлава ГССТ Николай Мальков проинформировал Порошенко о построенном объекте и перспективах и планах на дальнейшее строительство.

После официальной церемонии в свою новую квартиру пригласил президента майор Сергей Пожар.

Жилье в доме получили 24 семьи военнослужащих 26-го объединенного отряда ГССТ. 20 военнослужащих - участники АТО. Дом построен в течение 2015-2016 годов. В нем есть одно-, двух - и трехкомнатные квартиры. Общая сметная стоимость объекта составляет 15,63 миллиона гривень.