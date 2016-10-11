Словацкая диаспора украинцев обратила внимание на активность антиукраинских сил в республике

Письмо опубликовано на сайте Благотворительного фонда «Украина-Словакия-СОС».

Волонтеры среди других проблем указывают на отсутствие со стороны украинских дипломатов реакции на действия антиукраинских сил в Словацкой Республике.

«8 мая этого года мы стали свидетелями того, как официальная делегация украинских дипломатов вместе прошла мимо него (Памятного креста, установленного украинской делегацией на месте массового захоронения воинов, погибших при освобождении Братиславы от фашистских захватчиков - ред.) и положила свой венок в цветах украинского государственного флага в советской стелы с портретом «моторолы» и надписью под портретом «герои новороссии», оставленным накануне гостями Словакии – «ночными волками». Возложили венок к портрету «моторолы» и разошлись. Выразить возмущение, или просто убрать этот позор, возложенный на костях наших предков, желающих среди украинских дипломатов не нашлось», – говорится в обращении.

В письме отмечается, что с октября 2014 года в Словакии активно работает «почетное консульство новороссии», его представители регулярно посещают временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, «Почетный консул новороссии» желанный гость в российском посольстве, до сих пор получает там почетные награды.

Читайте такжеСловакия увеличит мощность по импорту газа в Украину

В связи с этим волонтеры задают дипломатам ряд вопросов:

– Имеет ли посольство Украины собственную официальную позицию относительно существования в Словакии «почетного консула посольства новороссии»?

– Каким образом было выражено несогласие, возмущение по поводу попрания памяти многочисленных жертв военных действий, которые идут сейчас на Востоке Украины?

– Не хотели бы представители дипломатической миссии встретиться с многочисленной группой украинцев из Донецкой и Луганской областей, чтобы узнать о том, что сейчас происходит в их домах, кто такой, в частности, «моторола», и кто его уважает?

– Существует ли в посольстве план и сроки выполнения обустройства памятников в Братисаве и ответственное за это лицо?