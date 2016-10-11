Фейгин считает, что история Сущенко закончится обменом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" после посещения Сущенко в СИЗО, отвечая на вопрос, могут ли обменять Сущенко, и на кого.

"Мое мнение таково, что да, я думаю, эта история закончится обменом. Я никаких иллюзий не питаю по поводу российского суда", - сказал адвокат.

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Так, Фейгин считает, что ничем другим, кроме обмена, история завершиться не может. "Вопрос, может ли это завершиться до вступления по основному суду решения в законную силу? Маловероятно", - сказал он.

В то же время, добавил адвокат, "другой вопрос, что это все может пройти очень быстро: мы вину не признаем, они утверждают, что Сущенко виноват".

"Какие проблемы? Суд закрытый, никто его не видит, не знает, что там будет происходить. Поэтому можно быстро пробежать эту стадию и перейти уже к решающей", - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, адвокат Николай Полозов считает возможным обмен Сущенко на агента главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, задержанного 9 октября в Ровно контрразведкой СБУ. Шпион – гражданин Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.