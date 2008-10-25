Налоговая Винницкой области за месяц изъяла товаров почти на 14 млн

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Винницкой области за январь-сентябрь в ходе проведения общегосударственных операций «Контрабанде - стоп» и «Акциз» изъяли из незаконного обращения товарно-материальных ценностей на сумму 13,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении отдела экономического анализа ГНА в Винницкой области.

Согласно сообщению, в том числе изъято ликеро-водочной продукции на сумму 1,6 млн. грн., табачных изделий – на сумму 103,2 тыс. грн., спирта – 9938,1 дал. на сумму 1,8 млн. грн.

Пресечена преступная деятельность 33 подпольных цехов по производству товаров народного потребления, в т.ч. 14, которые нелегально производили алкогольную продукцию.

Кроме того, выявлены 81 фиктивных фирм, три конвертацинных центра, по операциями которых возмещены 554,8 тыс. грн.