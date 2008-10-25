Цены на газ для населения Украины повышаются на 35% (дополненная)

Сегодня Национальная комиссия Украины по регулированию электроэнергетики на своем заседании приняла решение о повышении на 35% тарифов на газ для населения с 1 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

«Сегодня НКРЭ как законопослушный орган была вынуждена выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины и соответствующий указ Президента от 3 октября 2008 года относительно повышения тарифов на газ для населения», - сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что «указы Президента не обсуждаются, они выполняются, решение СНБО – это закон».

По его словам, согласно этому указу, Президент требует от НКРЭ пересмотреть порядок формирования цен на газ для населения, а именно при условии, если природный газ используется населением для приготовления пищи, а не для отопления жилья.

Как отметил В.КАЛЬЧЕНКО, в соответствии с новыми утвержденными НКРЭ тарифами, розничные цены на природный газ, который используется для потребностей населения, складываются для четырех категорий потребителей.

Потребители, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, будут платить 495 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии газовых счетчиков – 46,36 коп. за 1 кубометр, учитывая НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 53,16 коп.);

вторая категория потребителей при условии потребления природного газа не более 6 тыс. кубометров в год в среднем будет платить 737 грн. за 1 тыс. кубов (при наличии газовых счетчиков 1 кубометр газа будет стоить 73,2 коп., при отсутствии счетчика – 80,52 коп.);

третья категория при условии, что объем потребления природного газа не будет превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить 1 тыс. 502 грн. за 1 тыс. кубометров (при наличии счетчиков стоимость одного кубометра газа будет составлять 1 грн. 49,88 коп., при отсутствии газового счетчика – 1 грн. 64,82 коп.);

четвертая категория потребителей, объемы потребления природного газа которой будут превышать 12 тыс. кубометров в год, в среднем будет платить за 1 тыс. кубометров 1794 грн. (при наличии газового счетчика 1 кубометр потребленного газа будет стоить 1 грн. 79,04 коп., при отсутствии счетчика – 1 грн. 96,86 коп.).

Комментируя повышение тарифов для населения на газ, В.КАЛЬЧЕНКО выразил надежду, что новые цены дадут возможность стабилизировать финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины».

Руководитель НКРЭ также считает, что до 1 декабря решение комиссии будет утверждено Министерством юстиции Украины, а потребители непосредственно начнут платить по новым тарифам с 1 января следующего года.

Отвечая на вопрос, соглашалось ли правительство с таким повышением цен на газ для населения, В.КАЛЬЧЕНКО сказал: «Позиция правительства была оставить цены такими, какими они есть».

В то же время он заметил, что НКРЭ оставляет за собой право в будущем пересматривать новую цену на газ, в зависимости от того, как и на какие цели этот газ используется населением, но подходя к этому дифференцировано и поэтапно.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 сентября 2008 года «О ходе выполнения решения СНБОУ от 1 февраля 2008 года «О мерах по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа» и состоянии переговоров относительно условий импорта российского природного газа для украинских потребителей».

Согласно документу, СНБО рекомендовала Национальной комиссии регулирования электроэнергетики пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения с 15 октября 2008 года лишь двух уровней цен:

а) при условии, что природный газ используется для приготовления пищи и подогрева воды, и не используется для отопления, - 1326 грн. за 1 тыс. куб. метров (с учетом сумм НДС);

б) при условии, что природный газ используется для отопления, приготовления пищи и подогрева воды, - 516 грн. за 1 тыс. куб. метров (с учетом сумм НДС).

Справка УНИАН. Последний раз НКРЭ повышала розничные дифференцированные тарифы на газ для населения в августе, они вступили в силу с 1 сентября 2008 года.