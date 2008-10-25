26 октября в Киеве состоится акция “День борьбы с инсультом”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Всеукраинской общественной ассоциации “Украинская ассоциация борьбы с инсультом” Марина ГУЛЯЕВА на пресс-конференции в УНИАН.

По ее данным, в Украине ежегодно фиксируется инсульт у более 110 тыс. человек, треть из них - младше 65 лет. При этом в нашей стране 10 млн. больных артериальной гипертензией, 1 млн. больных сахарным диабетом. По словам медика, именно эти болезни являются главными факторами риска развития инсульта. М.ГУЛЯЕВА отметила, что всего 36% украинцев знают о том, что у них повышенное артериальное давление, но не обращаются к врачу. 60% наших соотечественников ежегодно страдают от гипертонии.

В свою очередь президент ассоциации Николай ПОЛИЩУК сообщил, что инсульт занимает второе место в списке болезней, от которых умирают украинцы. Он подчеркнул, что в 80% случаев инсульта можно избежать, если уделять внимание таким факторам риска развития инсульта, как нелеченная артериальная гипертензия, табакокурение, сахарный диабет, ожирение и малоподвижный образ жизни. Н.ПОЛИЩУК отметил, что профилактические меры являются ключевым элементом в работе со снижением количества новых случаев инсульта. “Инсульта можно избежать, если контролировать артериальное давление. Аппарат для измерения давления – это такой же необходимый предмет, как телефон или зубная щетка. Ежедневное измерение давления после 40 лет – это гигиеническая процедура”, – сказал Н.ПОЛИЩУК.

М.ГУЛЯЕВА сообщила, что Украинская ассоциация борьбы с инсультом, принимая во внимание международную практику и рекомендации Всемирной организации борьбы с инсультом, организует к Всемирному Дню борьбы с инсультом ряд мероприятий. По ее словам, акция “День борьбы с инсультом в Киеве” начнется 26 октября в 12.00 маршем от здания мэрии, в котором примут участие врачи, ветераны и звезды спорта, журналисты, активисты общественных организаций.

Акция продолжится на Майдане Незалежности измерением артериального давления всем желающим силами 50 врачей, медсестер и студентов высших учебных заведений. “26 октября Майдан Незалежности станет самым большим врачебным кабинетом, где можно будет измерить артериальное давление, получить информацию о первых признаках инсульта и мероприятиях профилактики этого заболевания. Измерьте свое давление – скажите инсульту “Нет!”, – призвала организатор акции.