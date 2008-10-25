Налоговая предлагает сделать подакцизными бензин и парфюмерию

Государственная налоговая администрация Украины изучает возможность увеличения количества подакцизных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Чернигове сообщил первый заместитель председателя ГНА Украины Александр БУХАНЕВИЧ.

По его словам, в первую очередь речь идет о бензине, который во многих странах Европы является подакцизным товаром. А.БУХАНЕВИЧ отметил, что введение акциза на бензин не может влиять на его подорожание, ведь падение цен на нефть вдвое не привело к снижению цены на бензин вдвое.

"Если завтра введем акциз, и цена станет больше на пять копеек, то скажут, что подорожало из-за акциза", - сказал первый заместитель председателя ГНА Украины, уточнив, что сумма налога будет незначительной.

Среди возможных подакцизных товаров налоговики называют также парфюмерную продукцию. Хотя, по мнению А.БУХАНЕВИЧА, это в украинских реалиях может иметь противоречие, поскольку акцизный сбор платят производители спирта, а производители парфюмерии будут платить повторно. А.БУХАНЕВИЧ подчеркнул, что сейчас этот вопрос специалисты ГНА Украины тщательным образом изучают, обращаясь к опыту зарубежных стран.

Точные сроки увеличения количества подакцизных товаров налоговикам назвать сложно. Хотя отдельные предложения уже включены в программу антикризисных действий правительства, что позволит в пределах страны увеличить поступления в бюджет, отметил А.БУХАНЕВИЧ.