С погодой не все так плохо

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей 6-11°; днем 8-13°, в восточных областях, южной части и на Закарпатье местами 15-17°; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

26-27 октября - переменная облачность, без существенных осадков, лишь 26 октября в Крыму, а днем 27 октября в западных областях небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла; в южной части ночью 2-7° тепла, на побережье Крыма до 10°, днем 11-16°; на высокогорье Карпат ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

28- 29 октября - преимущественно без осадков, лишь в западной части, а ночью и утром 29 октября в северных и местами в центральных областях небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на высокогорье с мокрым снегом. Температура ночью 1-7° тепла, на побережье морей до 11°; днем 10-16°, в южной части до 18°; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°. По области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

26-27 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.

28- 29 октября - преимущественно без осадков, лишь ночью и утром 29 октября небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.