Очередное заседание суда над двумя фигурантами по "делу 26 февраля" назначено на 17 октября

Как передает Крым. Реалии, фигурантами уголовного дела являются Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

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«Следующее заседание Дегерменджи и Асанова назначено на 17 октября на 15:00», – говорится в сообщении объединения «Крымская солидарность» со ссылкой на сестру одного из обвиняемых Мавиле Дегерменджи.

Симферопольский суд 7 октября продлил срок содержания под стражей до 7 января 2017 года фигурантам по делу «26 февраля» Асанову и Дегерменджи.

Российский суд Крыма разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно - по замглаве Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно - по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года, после этого ему неоднократно продлевали арест, в последний раз до 8 января 2017 года.