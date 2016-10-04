"Потерпевшие" по делу "26 февраля" свидетельствуют, что заместитель председателя Меджлиса Чийгоз не виноват

Об этом сообщает QirimInfo со ссылкой на источник.

«Опрошенные рассказали, что не видели Чийгоза 26 февраля под стенами Верховного Совета Крыма и о его действиях ничего сообщить не могут. Один из потерпевших рассказал, что пришел в тот день под здание Верховной Рады поддержать антимайдан», – сообщил собеседник издания.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма принуждают зампредседателя Меджлиса Чийгоза принять российское гражданство

Еще двое потерпевших не явились на заседание суда. Прокурор заявил ходатайство о принудительном приводе в суд. В целом из 84 потерпевших, которые проходят по делу «26 февраля», на данный момент опрошено 55 человек.

На этой неделе запланировано еще три заседания по делу Чийгоза, следующее состоится в среду, 5 октября.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года, после этого ему неоднократно продлевали арест, в последний раз - до 8 января 2017 года.