В Севастополе трое пьяных избили российского моряка до смерти

В Севастополе умер военнослужащий-контрактник Черноморского флота РФ, избитый на прошлой неделе тремя пьяными строителями.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе.

В севастопольской милиции подтвердили, что в отношении задержанных по «горячим следам» правонарушителей - недавно приехавших в Севастополь выполнять строительные работы жителей Ривненской области - было возбуждено уголовное дело по статье 121 Уголовного кодекса Украины («умышленное тяжкое телесное повреждение»).

"Очевидно, что следователь, ведущий это дело, переквалифицирует его на «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть», но на данный момент мы не можем подтвердить, что дело уже переквалифицировано», - сказали в УМВД Украины в Севастополе.

Как сообщалось, 28-летний российский военнослужащий был избит тремя пьяными мужчинами поздно вечером возле общежития поселка Кача, где проживал. Утром он был доставлен в госпиталь Черноморского флота РФ без сознания в тяжелом состоянии. Врачи определили, что военный в коме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали хулиганов, которыми оказались жители Ровенской области (недавно приехали в Севастополь работать строителями).