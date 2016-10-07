Сухопутные войска с начала года получили около 500 единиц вооружения и военной техники – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«С начала этого года на доукомплектование воинских частей Сухопутных войск ВСУ подано около 500 единиц вооружения и военной техники», - сказал он.

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Также Гуцуляк отметил, что ремонтными подразделениями Сухопутных войск восстановлено около 2600 единиц вооружения и военной техники, из них около 200 – бронетанкового вооружения и военной техники, 450 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и около 2 тысяч единиц автомобильной техники.

«Спланированы мероприятия по восстановлению еще около 160 единиц ракетно-артиллерийского вооружения», - добавил Гуцуляк.