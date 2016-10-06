На Донбассе с начала 2016 года погибли 173 украинских военнослужащих – Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на встрече с начальником Главного штаба обороны Вооруженных сил Королевства Швеция Денисом Гуленспоре, состоявшейся в Стокгольме (Швеция), сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

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«На сегодняшний день Россия продолжает политику целенаправленной эскалации конфликта. С начала 2016 года российские оккупационные войска более 12 тысяч раз нарушили режим прекращения огня, что привело к гибели 173 военнослужащих», — сказал Полторак. Он также проинформировал, что на территории Украины незаконно находится 6 тыс. военнослужащих ВС РФ.

Украинская делегация также продемонстрировала представителям Швеции «видео, на котором четко видно, как через госграницу с Россией на оккупированные территории Украины заезжает военная техника и вооружение, автомобили с материально-техническими запасами». Вместе с тем Полторак подчеркнул, что Украина продолжает политику мирного урегулирования конфликта.

На встрече стороны, кроме того, обсудили план украинско-шведского сотрудничества. В частности, речь шла о помощи украинской стороне в подготовке специалистов по тактической медицине, а также о возобновлении сотрудничества в сфере экологической безопасности и тому подобное.

Министр обороны Украины пригласил начальника Главного штаба обороны ВС Швеции в Украину для встречи с начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

В свою очередь начальник Главного штаба обороны ВС Швеции Денис Гуленспоре отметил, что Украина проходит большое испытание, но вместе с тем активно развиваются украинские Вооруженные Силы. «Мы готовы делиться своим опытом. Особенно, что касается взаимосовместимости со странами-членами НАТО. Мы с радостью примем ваше приглашение для дальнейшей активизации нашего сотрудничества», — сказал он.