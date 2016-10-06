Во Львове подсветят Латинский собор

В этом году во Львове обустроят подсветку Латинского Кафедрального собора. Как сообщила начальник управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко, фонари планируют расположить по всему периметру храма.

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Предполагается подсветка верхних крыш, верхушки колокольни, куполов часовен, Гроба Господня и стен. Отдельным светом выделят важные элементы, а также весь фасад собора.

На эти работы из бюджета города предусмотрено 350 тыс. грн. Привлекать дополнительные средства спонсоров и благотворителей.

Работы должны начать в ближайшее время. Завершить планируют к 24 декабря.