Дело МН17: в прокуратуре Нидерландов опровергли заявления России о передаче радарных данных

Об этом сказал официальный представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим Де Браун в комментарии "Радио ЕС – Европейская станция", пишет Европейская правда.

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"Нет, мы до сих пор ничего не получали от РФ. Никакой информации по этому поводу они нам не давали. Да, мы действительно знаем о якобы существовании радарных данных, но как и вы, только из публикаций в газетах, публичных выступлениях представителей РФ", - сказал Вим Де Браун.

Он также отметил, что представители голландской прокуратуры не собираются публично опровергать заявления представителей МИД РФ. "Нет, мы этим не должны заниматься. Это уже дело МИД Нидерландов", - добавил представитель прокуратуры.

Как известно, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила на прошлой неделе, за несколько дней до обнародования отчета следственной группы (Joint Investigation Team) по катастрофе МН17, что Россия предоставила первичные данные с радаров, а эксперты, якобы, проигнорировали эту информацию.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.