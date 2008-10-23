Экипаж "Фаины" чувствует себя удовлетворительно - МИД Латвии

Члены экипажа захваченного пиратами сухогруза "Фаина" чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Латвии Иварс ЛАСИС.

"По информации, которой располагает МИД Латвии, члены экипажа захваченного пиратами у берегов Сомали сухогруза "Фаина" чувствуют себя удовлетворительно", - сказал И.ЛАСИС.

По его словам, МИД Латвии не располагает данными, подтверждающими появившуюся в СМИ информацию об ухудшении самочувствия членов экипажа "Фаины", а также о намерении пиратов убить их 23 октября.

Судно "Фаина", захваченное 25 сентября, перевозило 33 украинских танка Т-72, а также легкие зенитные установки, гранатометы и боеприпасы. На момент захвата на "Фаине" находились один гражданин Латвии, трое россиян и 17 граждан Украины. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался от сердечного приступа. Пираты угрожают убить заложников в случае силовой операции по их освобождению.

Украинская газета "Сегодня", которой удалось связаться с пиратами по спутниковому телефону, сообщила в среду, 22 октября, что на "Фаине" закончилась провизия, а пираты могут убить экипаж уже в четверг.

"МИД Латвии поддерживает непрерывный контакт с МИД Украины, а также кризисным центром этой страны, который ведет переговоры с пиратами об освобождении экипажа. У нас нет данных, которые подтверждали бы прозвучавшую в СМИ информацию об ухудшении состояния здоровья моряков", - отметил И.ЛАСИС.

По его словам, МИД Латвии надеется, что освободить экипаж "Фаины" удастся без применения силы.