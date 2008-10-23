Эксперты: бездействие ведет к полномасштабному кризису в Украине

В Украине может развернуться полномасштабный экономический кризис, если государство не будет предпринимать экстренных шагов для исправления экономической ситуации.

Такое мнение выразили эксперты и экономические аналитики в комментарии агентству УНИАН.

Так, аналитик Concorde Capital Александр КЛИМЧУК считает, что «если государство не будет принимать активных действий, то есть все шансы, что это будет полномасштабный кризис». По его словам, достаточно двум-трем отраслям серьезно пострадать и это потянет за собой экономику в целом.

А.КЛИМЧУК сказал, что недавнее заявление главы Корпорации «ИСД» Сергея ТАРУТЫ о полномасштабном кризисе в экономике в целом соответствует действительности. «Действительно, металлурги сейчас в затруднительном состоянии, и если такая ситуация будет продолжаться и дальше, они будут иметь серьезные проблемы. Если не принимать серьезных решений, действительно могут быть большие сокращения до 20-30% персонала и это может привести к тому, что в этих регионах потребительский спрос снизится и, соответственно, это повлияет на все предприятия, которые работают на внутренний рынок», - добавил А.КЛИМЧУК.

Директор аналитического департамента Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ также уверен, что мировой кризис и экономические проблемы в мире влияют на экономическую ситуацию в нашей стране. «Украина, прежде всего, ощущает негативное воздействие из-за невозможности занять деньги за рубежом. Риски рецессии экономики в мире влияют на определенные группы товаров, объемы потребления которых снижаются. В первую очередь, речь идет о металлургии, которая является одним из катализаторов роста экономики, на нее существенно повлияло ожидание экономической рецессии и сокращение потребления металлургической продукции», - сказал А.БЕСПЯТОВ.

По его словам, сокращение экспорта стали приведет к снижению темпов роста ВВП, расширению дефицита текущего счета и будет оказывать девальвационное давление на гривню.

Более всего, по мнению А.БЕСПЯТОВА, пострадают самые капиталоемкие рынки, такие как девелопмент, финансовый сектор и те рынки, которые имеют существенную долговую нагрузку, в частности сектор розничной торговли и некоторые сегменты сектора пищевой промышленности. Эти сектора являются наиболее чувствительными к повышению процентных ставок.

Аналитик "Тройки Диалог Украина" Ирина ПИОНТКОВСКАЯ говорит о том, что масштабы отрицательных последствий (для экономики Украины - УНИАН), а также длительность периода восстановления в данный момент сложно оценить, поскольку это зависит не только от мировых тенденций, а также от политических решений в нашей стране.

«Пока еще рано судить о долгосрочных последствиях глобального финансового кризиса для Украины, хотя металлургический комплекс уже ощутил его негативное влияние в достаточно большом объеме. Можно говорить о том, что если мировая конъюнктура на рынках основного украинского экспорта будет ухудшаться, а ситуация на мировых финансовых рынка не улучшится, тогда это затронет все отрасли украинской экономики», - уверена И.ПИОНТКОВСКАЯ.