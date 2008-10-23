Американские биржи закрылись резким падением индексов

Биржевые торги в США в среду, 22 октября, закрылись резким падением основных индексов, сообщает AFP. Так, индекс Dow Jones по итогам биржевой сессии потерял 509,83 пункта (5,64 процента) и был зафиксирован на уровне 8523,83 пункта.

Высокотехнологичный Nasdaq снизился на 4,77 процента (80,93 пункта) до отметки в 1615,75 процента. Индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 упал на 6,02 процента (57,53 пункта) до 897,52 процента.

Падение американских биржевых индексов, по мнению аналитиков, спровоцировал отчет банка Wachovia о чистых убытках, сумма которых значительно превысила прогнозы.

Также в среду на мировых биржах резко снизилась цена на нефть. В Лондоне баррель марки Brent с условием поставки в декабре подешевел до 64,59 доллара. Такая цена на нефть предыдущий раз фиксировалась в начале мая 2007 года. В Нью-Йорке декабрьский фьючерс на нефть WTI стоил 66,73 доллара за баррель. Столь низкой цена на нефть на американских биржах не была с середины июня 2007 года.

Лента.ру